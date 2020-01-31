بالصور- محافظ الإسكندرية يدشن 4 عربات ترام أوكرانية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعطى اللواء محمود الشريف، محافظ اﻹسكندرية، مساء اليوم الخميس، إشارة البدء لتشغيل 4 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا، في احتفالية رسمية أقيمت بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، والعميد فادي نيكولا رئيس حي وسط.

وتفقد "الشريف"، عربات الترام الجديدة وقام بجولة بعربة الترام من محطة الرمل وحتى الازاريطة للتأكد من كفاءتها وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

Advertisements

وأشاد المحافظ بدور هيئة النقل العام بالإسكندرية والجهود التي تقوم بها لرفع كفاءة وتدعيم و تطوير أسطول النقل العام، مؤكدًا أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه في صالح الأهالي ويأتي هذا في إطار تحسين الخدمة المقدمة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا التي تم التعاقد عليها هي 15ترام، وتم وصول 8 عربات ترام من بينها 2 عربة تم تشغيلها بالفعل، و4 عربات يتم افتتاحها اليوم للبدء في تشغليها، وعربة تحت التجميع، وعربة أخرى بميناء الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن عربات الترام الجديدة تتميز بأن بها مكيف هواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيًا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما، كما أن العربات مزودة بإخطار صوتي ومرئي للركاب عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ وكذا إذاعة خارجية لاخطار الركاب المنتظرين على المحطة.

كما تم تزويد الترام بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجة (أمامية، خلفية، جانبية) لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.