"سبيل الأمم المتحضرة".. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة، فى المسجد الجامع بمدينة أسوان، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
ومن المقرر أن بلقى وزير الأوقاف الخطبة بعنوان "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة"، على أن تُنقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرة
كما تقرر أن يلتقي وزير الأوقاف على هامش زيارته للمحافظة، بقيادات الدعوة بالمحافظة ويبحث عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها.
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