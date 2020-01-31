"الوفد": لن نرضى بأقل من ٣٠ % من إجمالي مقاعد البرلمان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه ليس هناك مشكلة في كثرة عدد الأحزاب السياسية المتواجدة حاليًا، وإنما لا بد أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء لتجري المنافسة الحزبية بينهم لتفعيل المادة ٥ من الدستور، مؤكدًا أن حزب الوفد بخبرته السياسية يمكنه تحقيق المعادلة السياسية والتنافس الحزبي الحقيقي الذي تتحقق معه الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.

جاء ذلك خلال لقاء بالسفير ماسكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، مساء الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب ورئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية وأعضاء اللجنة.

وأوضح "أبو شقة"، أن حزب الوفد جاهز في أي وقت للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد لديه تنظيم قوي للمرأة يتمثل في اتحاد المرأة الوفدية على مستوى القطب، ولجنة للمرأة في كل محافظة، فضلاً عن اللجان النوعية التي أنشأت على غرار لجان مجلس النواب ومنها لجنة للمرأة.

وقال أبو شقة: "الوفد لن يرضى بأقل من ٣٠ % من إجمالي مقاعد البرلمان بما يتناسب مع تاريخه، وإنه يأمل في الحصول على أعلى من النسبة المقررة دستوريًا للمرأة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ"، مؤكدًا أن حزب الوفد هو العمود الرئيسي في الخيمة التي لن تقوم سوى بوجوده.