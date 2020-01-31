بعد وفاة "ندى".. تشميع عيادة "طبيب الختان في الحواتكة" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نفذت لجنة من الإدارة الصحية بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، قرار تشميع وإغلاق عيادة طبية خاصة بقرية الحواتكه، بعد واقعة إجراء عملية ختان لفتاة التى أدت إلى وفاتها.

كانت النيابة العامة بمركز منفلوط، أرسلت إلى الإدارة الصحية بالمركز بتشكيل لجنة بمشاركة إدارة العلاج الحر، ومعاينة العيادة الخاصة بأحد الأطباء الذى أجرى عملية ختان للطفلة "ندى ح. ع" 12 عامًا، مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط، والتي أدت إلى وفاتها وتم القاء القبض على الطبيب ووالد الطفلة.

كانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغًا من أهالي قرية الحواتكة يفيد وفاة الطفلة "ندى ح. ع" 12 عامًا، مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط إثر إجراء عملية ختان بأحد العيادات الخاصة.