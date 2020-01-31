الصين الآن.. منظمة الصحة العالمية في طوارئ لمواجهة كورونا وتعاون مع روسيا لتطوير لقاح

تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 170 شخصاً أمس الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد.

حيث أعلنت السلطات الصينيّة عن تسجيل 38 حالة وفاة إضافية بالفيروس أمس فقط في مقاطعة هوباي في وسط الصين خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 170.

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منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطواري

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من مقرها في جنيف،

حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا،والذي ظهر الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.

كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر عقد الخميس عن أن حالة تفشى فيروس الكورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.

وعلى جانب أخر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر فى

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تزايد عدد المصابين على مستوى العالم

الولايات المتحدة بولاية إيلينوى.

ارتفع عدد المصابين بمرض كورونا إلى 7700 شخص في البر الصيني خارج هونج كونج. وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس "متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد" الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في نفس المنطقة.

تعاون روسي صيني

أفادت وكالة "رويترز" الأمريكية أن روسيا والصين تعملان سويًا لتطوير لقاح مضاد للفيروس الجديد، وفقا لما قالته القنصلية الروسية في مدينة جوانجتشو الصينية، أول أمس الأربعاء.

وأوضحت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بكين سلمت موسكو الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس، حيث "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح".