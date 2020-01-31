أمريكا تسجل أول حالة عدوى بفيروس كورونا

قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.
والمصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من ووهان بالصين حيث بدأ تفشي الفيروسهناك، حسبما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.
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