نهب مستودع لبرنامج الأغذية في حجة

حزم
أهاب المركز، في بيان له بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالوقوف بكل حزم وصرامة تجاه الانتهاكات التي تقع تحت مسمع ومرأى الميليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها، مبينا أن المركز سبق أن حذر من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمل الإنساني في اليمن من الميليشيات الانقلابية التي عاثت في اليمن الفساد.
وأوضح المركز أن المملكة، وهي أكبر ممول للعمل الإنساني في اليمن، وبالأخص برنامج الأغذية العالمي، تؤكد التزامها بالاستمرار في الدعم والوصول إلى كل فئات ومناطق اليمن، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني الشقيق.
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