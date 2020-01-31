تايلاند تنفي إصابة رئيس الوزراء بفيروس «كورونا الجديد»

بانكوك (وكالات) نفى وزير الصحة التايلاندي انوتين شارنفيراكول، إصابة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، بفيروس كورونا الجديد، وكانت المتحدثة باسم الحكومة نارومون بينيوسينوات، صرّحت بأن برايوت ألغى بعض أعماله، عقب إصابته بنزلة برد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن برايوت كتب تغريدة، قال فيها: «لقد قمت بإجازة مرضية، بناء على أوامر الطبيب، لأنني مصاب بالبرد».

وكان برايوت قد زار الأربعاء، المطار الرئيسي في بانكوك، لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس، وقد شوهد وهو يرتدي قناع وجه وقائياً خلال الزيارة، ونفى وزير الصحة ما تردد أنه ربما يكون برايوت قد أصيب بالفيروس، وقد سجلت تايلاند 14 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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