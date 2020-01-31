لقاح «كورونا الجديد» يحتاج 3 أشهر

موسكو، بكين، واشنطن (وكالات)

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أمس أن بلادها شرعت بالعمل مع الصين من أجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا الجديد. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن ماتفيينكو قولها للصحفيين «إن هناك دراسة روسية صينية مشتركة، لإيجاد لقاح مضاد، وقد انضمت مؤسساتنا العلمية والطبية بالفعل إلى جانب الخبراء الصينيين، ويجري العمل المكثف لتطوير هذا اللقاح، وأعتقد أن العلماء سيكونون قادرين بشكل مشترك على صنعه».

ووفقاً لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فإن السلطات الصينية تتخذ إجراءات جادة للغاية، كما أن وزارة الصحة الروسية على اتصال وثيق مع الإدارات ذات الصلة في الصين، وهناك تبادل مستمر من أجل هذا الموضوع. هذا في وقت أعلن فيه اختصاصي علم الأوبئة الشهير، لي لانجوان، أن الأمر سوف يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لاختبار ما إذا كان لقاح لفيروس كورونا الجديد فعالًا. وقال لانجوان وهو رئيس مختبر الدولة لتشخيص الأمراض المعدية وعلاجها إنه جرى عزل سلالتي الفيروس الملائمتين لتطوير لقاح.

إلى ذلك، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب لاري كودلو إن بلاده سترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس. وأضاف: «نحن بصدد إرسال أفضل خبرائنا من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لمساعدة الصينيين». وتابع: «لقد دعانا الصينيون لفعل ذلك». وأعلن البيت الأبيض عن تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولاً ضمن الاستعدادات للتعامل مع الفيروس. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي. وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ يوم الاثنين.