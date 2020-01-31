فجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»

بروكسل (أ ف ب)

صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة التي تعدّ إجراء شكليا بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 كيناير، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.

وبعد استكمال مجمل الخطوات اللازمة، دخل بريكست حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنّ «الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد. ويتعلق بحقوق المواطنين، القواعد المالية، المرحلة الانتقالية، البروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، قبرص ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال».

وسيكون خروج البريطانيين متبوعا بمرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية ديسمبر، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية.

وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهم المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر.

وستخلف مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي فجوة مالية هائلة تبلغ 12 مليار يورو، انطلاقاً من عام 2021، ليزداد تعقيد المفاوضات بين الدول الـ27 المتبقية، حول الميزانية طويلة الأمد المقبلة للاتحاد.

ولحل مشكلة الإطار المالي متعدد الأعوام (2021-2027)، وضعت المفوضية الأوروبية، تحت إشراف جان كلود يونكر، مقترحاً منذ مايو 2018، قبل أن تسلم المسؤولية للفريق الجديد برئاسة أورسولا فون دير لايين.

وصار الملف بين يدي رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي دعا إلى قمة استثنائية لمحاولة التوفيق بين الدول الـ27.

و«سينطلق» اجتماع القمة يوم الخميس 20 فبراير، ومن المنتظر أن يؤجل حسم الموضوع.

تمثل بريطانيا «مساهماً صافياً» في الميزانية الأوروبية، أي أنها تعطي أكثر مما تتلقى، ووفق حسابات المفوضية الأوروبية، سترتفع الخسارة من 12 مليار يورو عام 2021، إلى 84 مليار على امتداد 7 أعوام.

والحل الذي دعا إليه مفوض الميزانية جونتر أوتينجر، هو زيادة مساهمة الدول الأعضاء من جهة، ومن جهة ثانية تقليص الإنفاق على السياسات التقليدية للاتحاد (التماسك، الزراعة)، للوصول إلى ميزانية «عصرية»، تركز على أولويات جديدة (البيئة، الأمن، الهجرة، الدفاع).

حتى الآن، لا يزال النقاش متعطلاً، رغم الاتصالات العديدة التي أجراها ميشال مع عواصم دول الاتحاد.

يقول المختص في الميزانية الأوروبية بـ «مؤسسة شومان» نيكولا-جان بريون: «نأمل أن يحدث البريكست صدمة إيجابية، لكن أظن أنه سيتم إعادة إنتاج الماضي».

تركز النقاشات الأولى على حجم مساهمة الدول الأعضاء في الإطار المالي متعدد الأعوام.