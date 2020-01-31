«البحرية» السعودية والمصرية تختتمان مناورة «مرجان 16»

أحمد عاطف (القاهرة) اختتم الجيشان المصري والسعودي، مناورات التمرين البحري الثنائي «مرجان 16»، أمس، والذي جمع القوات البحرية للدولتين، واستمر لعدة أيام، بقاعدة البحر الأحمر البحرية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

وتضمن التمرين، توحيد المفاهيم العملياتية، وتبادل الخبرات، واكتساب المهارات القتالية، والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات، لرفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية من الجانبين، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ. وشملت التدريبات المشتركة، تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، واتصالات لاسلكية وإشارية، وحرب إلكترونية، أظهرت تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية، في استخدام أعمال الخداع الإلكتروني، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة. كما نفذت العناصر المشاركة في التدريب، معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

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