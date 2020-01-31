مبعوث «التحالف الدولي» لـ«الاتحاد»: أميركا باقية في سوريا والعراق لمحاربة «داعش»

وائل بدران (أبوظبي)

أكد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا، ومبعوث التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، أن التنظيم الإرهابي ما زال يمثل تهديداً كبيراً في كل من سوريا والعراق، وأن التنظيم ما زال يمتلك في كلا البلدين خلايا نائمة، يتراوح عدد أفرادها بين 14 و18 ألف إرهابي، مشدداً في الوقت نفسه، على أن الولايات المتحدة لا تعتزم الانسحاب قريباً من سوريا، وتدرس توسيع دور حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق.

وأوضح جيفري، في إفادة صحفية، حضرتها «الاتحاد»، أمس، أن الحديث عن هزيمة «داعش» بنسبة 100 في المئة، مثلما أعلن الرئيس دونالد ترامب مراراً، المقصود منه هو تقويض قدرته على إقامة «خلافته» المزعومة، لكن حركة التمرد التي يمثلها التنظيم ما زالت تشكل تهديداً خطيراً.

وتابع: «نعمل على التعاون مع السلطات المحلية في سوريا، المتمثلة في قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، والحكومة العراقية من أجل مواجهة التنظيم».

وشدد جيفري، في ردّ على سؤال لـ«الاتحاد»، على أن القوات الأميركية في سوريا ستظل باقية حتى التأكد من الهزيمة الدائمة للتنظيم، ومنعه من الوصول إلى النفط الذي استغله في تمويل أنشطته على مدار سنوات، وكذلك ضمان قدرة الحلفاء على الدفاع عن أنفسهم، ومنع ظهور «داعش» مجدداً.

ولفت إلى أنه، على الرغم من الاضطرابات التي وقعت في العراق خلال الفترة الماضية، والهجمات المتكررة من قبل ميليشيات تدعمها إيران على قواعد تضم قوات أميركية، إلا أن الجيش العراقي يحقق نجاحاً كبيراً في مواجهة التنظيم الإرهابي، ويستخدم مقاتلات إف 16، ووحداته المختلفة، ويتمكن من القضاء بفاعلية على خلايا «داعش».

وأوضح، أنه بعد الهجمات المتكررة التي تعرضت لها القواعد، التي تستضيف قوات أميركية في العراق، من قبل عناصر مدعومة من قبل إيران، ورد واشنطن على ذلك، ثم اتخاذ البرلمان العراقي قراراً بشأن الدعوة إلى سحب القوات الأميركية، ما زلنا ندرس الوضع هناك مع العراقيين وشركائنا في قوات التحالف ضد «داعش».

وأكد أنه لا تزال هناك حاجة لقوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة «داعش»، وهو ما يدركه العراقيون.

وتابع: «نبحث عن سبل لحماية قواتنا هناك، والرئيس ترامب أشار إلى أنه ربما يكون هناك مخرج لذلك، من خلال توسيع دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق»، معرباً عن تفاؤله من تمكن واشنطن وبغداد من اجتياز المرحلة الراهنة.

وأعرب عن قلق كبير لدى الولايات المتحدة، من الهجمات المستمرة من قبل قوات الحكومة السورية، مدعومة من روسيا وإيران، على محافظة إدلب، لافتاً إلى أنها تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بوقف إطلاق النار، وكذلك موافقة روسيا مؤخراً على وقف إطلاق النار، لكنها الآن تتجاهله، وهو ما يؤكد أن دمشق لا ترغب في التوصل إلى تسوية سياسية، وإنما تسعى لتحقيق انتصار عسكري.

وفي ما يتعلق بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية، قال جيفرسون: إننا «ندعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي».

وأوضح أنه سيلتقي بيدرسون اليوم، إثر زيارته إلى سوريا، التي ركّزت على المضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية، الرامية إلى وضع دستور سوري جديد، وتذليل العقبات أمامها، مضيفاً: «سنبحث معه الخطوات المقبلة».

وقال: «لا ندرس القيام بأي عمل عسكري ضد دمشق، ما لم تشنّ الحكومة السورية هجوماً كيميائياً آخر»، محذراً أنه حينئذ ستكون الخيارات كافة مطروحة على الطاولة. وأضاف: «نصعّد من العقوبات، ونوسّع من الجهود الدبلوماسية الواسعة، من أجل التأكد من أن موسكو وطهران ودمشق تعلم تماماً أنه من غير المقبول الاعتداء على المدنيين في إدلب».

وحذّر من تصعيد الموقف في إدلب، مشيراً إلى أن الأتراك لديهم عدد من نقاط المراقبة، وكثير من الجنود في المحافظة، وهناك مخاطر من زيادة المواجهات مع قوات الجيش السوري.

ولفت إلى أن تركيا شريك في حلف «الناتو»، و«نحن ندعمها، لكننا حذرنا الرئيس أردوغان من أنه لا يمكن له الثقة في إبرام أية اتفاقات مع موسكو، سواء في شمال شرق أو شمال غرب سوريا، لن يجدي نفعاً، وهو يرى الآن ذلك».

واشنطن تريد موافقة بغداد لإدخال أنظمة دفاع جوي

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس: إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري، والذي أسفر عن إصابة 50 جندياً أميركياً بارتجاج في المخ.

ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الجوية، حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخاً باليستياً إيرانياً.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي، أمس، إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لمكافحة تنظيم «داعش».

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أميركية. وقال بيان الجيش: «بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي».

نزوح 700 ألف شخص شرق الفرات

نفذت طائرات سورية وروسية 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسبما أفاد جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا. وأوضح أن نحو 700 ألف نازح في منطقة شرق الفرات يتحركون باتجاه الحدود التركية، وهو ما سيثير أزمة دولية.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أشار إلى أنها ضرورية حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لكن المساعدات في مجال إعادة الإعمار لإعادة بناء سوريا التي دمرتها حكومة بشار الأسد ما زالت خطاً أحمر بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي. وذكر أن المساعدات الأميركية لدعم اللاجئين السوريين بلغت 10.5 مليار دولار منذ عام 2011، لكنه أشار إلى أن إعادة الإعمار في سوريا مازالت خطاً أحمر بالنسبة لأميركا.