تفكيك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيات في الحديدة

بسام عبدالسلام(عدن)

تمكن خبراء متفجرات من القوات المشتركة المرابطة في الحديدة، غرب اليمن من تفكيك عبوات ناسفة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في طريق عام يربط مديريتي التحيتا والخوخة المحررتين من سيطرتها جنوب المحافظة.

وكشف مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية تمكنت من التسلل إلى الطريق الترابي الرابط بين المديريتين المحررتين وزرع عبوات ناسفة بهدف الانتقام من الأهالي، موضحاً أن القوات المشتركة المرابطة في طول الخط تمكنت من اكتشاف العملية الإرهابية وتفكيك العبوة الناسفة التي كانت معدة للتفجير عن بعد.

وأضاف المصدر أن عملية تمشيط واسعة نفذتها القوات المشتركة للطريق وتمكنت من العثور على عبوات ناسفة أخرى كانت الخلية الحوثية زرعتها من أجل لاستهداف التحركات العسكرية والأهالي المتنقلين بين المديريتين، مشيراً إلى أن الطريق الرابط بين المديريتين يمثل شريان حياة للكثير من الأسر الفارة من جحيم ميليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى تفريخ خلايا إرهابية بهدف زرع عبوات ناسفة وألغام مموهة على جوانب الطرقات الرئيسية وبالقرب من المناطق السكنية ومزارع المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار وإلحاق الأضرار بهم، موضحاً أن القوات المشتركة تمكنت مؤخراً من رصد تحركات الكثير من العناصر التابعة للميليشيات الحوثية التي تسعى جاهدة إلى زرع الموت في المناطق المحررة من سيطرتهم بالحديدة.

ضبط متورط بمحاولة اغتيال مسؤول حكومي في عدن

أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن عن ضبط أحد العناصر المسلحة التي شاركت في الهجوم الذي استهدف المسؤول الحكومي في مديرية صيرة شرق المدينة. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن قوات الأمن تمكنت من تعقب العناصر المسلحة التي استهدفت سيارة مأمور مديرية صيرة خالد سيدو لحظة مرورها بأحد الأحياء السكنية القديمة في منطقة كريتر بالمديرية، مشيرا إلى أن القوات باشرت تحقيقاتها من أجل تعقب باقي العناصر المشاركة في محاولة الاغتيال.

وأصيب مأمور صيرة خالد سيدو بجراح إثر إطلاق النار العشوائي الذي استهدف سيارته لحظة مرورها في حي القطيع قرب قصر المعاشيق الرئاسي، ونقل المسؤول الحكومي إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة.

وأصدر مدير عام مديرية صيرة بياناً أكد فيه أن ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة سنتافي حمراء فتحوا نيران أسلحتهم عليه أثناء مروره مشيا على الأقدام بالقرب من مقبرة القطيع بمديرية صيرة لحظة عودته إلى منزله.

وأشار إلى أنه أصيب بطلقة نارية برجله اليمنى خلال الهجوم وسقط على الأرض متأثراً بإصابته، فيما فر الجناة إلى جهة مجهولة، مؤكداً أن الحادثة لن تثنيه عن الاستمرار في مهامه على رأس قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة ومواصلة الجهود في متابعة سير الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية لسكان مديرية صيرة.