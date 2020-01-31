واغادوغو (وام) شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن أعمال المؤتمر الـ 15 للاتحاد المنعقدة في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري.

ومثل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذي أشار إلى أن الاجتماع شهد اعتماد تقرير الأمين العام والتقارير المالية للجان الدائمة واعتماد الترشيحات للمجموعات المختلفة والاطلاع على البنود الطارئة التي تقدمت بها عدد من الشعب البرلمانية وحظيت بدعم الشعبة البرلمانية الإماراتية كونها تتعلق بآخر التطورات في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء هيئة المكتب من المجموعة العربية والآسيوية والمقرر، فيما اطلع المشاركون على تقرير محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن أعمال الاتحاد خلال المرحلة الماضية، في حين تم دراسة واعتماد تقارير اللجنة التنفيذية لاجتماعيها الثاني والأربعين والثالث والأربعين والاجتماع الاستثنائي الثالث وملحقاتها.

كما تم استعراض جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد، حيث تم تقديم طلب إضافة بند على جدول أعمال المؤتمر بشأن إصدار بيان خاص حول القضية الفلسطينية، بعد التطورات الأخيرة، كما تم اقتراح إنشاء لجنة فرعية خاصة بالأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك في اجتماع اتحاد مجالس الدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.