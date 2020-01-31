الرئيس اليمني يزور مركز قيادة «المشتركة» ويطلع على التفاصيل الميدانية

الرياض (وكالات)

قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح أمس، وبرفقة نائبه الفريق الركن علي محسن صالح بزيارة إلى مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالرياض، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة.

وعقد الرئيس اليمني وفريق العمل المرافق له مع قائد القوات المشتركة والقادة المختصين في القوات المشتركة اجتماعاً هاماً تضمن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعبر تواصل تلفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية هناك ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العراده والمفتش العام اللواء ركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز وقائد التحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني.

وخلال الزيارة استمع هادي إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، مشيداً بمستوى الكفاءة والتطور التقني والنوعي الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطّلع على إيجاز الموقف الراهن للقوات، مشيداً بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات، وعبر خلال لقائه بقائد القوات المشتركة عن سروره بهذه الزيارة، مثمناً الجهود التي تبذل والتي يؤدونها في إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق أهداف التحالف العربي في دحر وهزيمة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية وعودة اليمن إلى حاضنته القومية والعربية ووضع حد للأطماع والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأشاد هادي في هذا الصدد بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي تضطلع قوات التحالف،

وقال: إن دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل هو شريك حقيقي في السراء والضراء مع أشقائه في اليمن وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل كافة أبناء شعبنا اليمني، مؤكداً على الثقة المطلقة بالمملكة باعتبارها صمام أمان اليمن والمنطقة في خوض حرب فرضت علينا وتستهدف الجميع ونحن وأشقاؤنا سنظل دوماً في خندق واحد ومصير مشترك.

من جانبه عبر صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز عن سروره بهذه الزيارة لفخامة الرئيس للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضاً جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً على العمل معاً وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات والحث على أخذ زمام المبادرة وإعادة التنظيم والتأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي.