الجيش اليمني يُكّذب الحوثيين ويؤكد: انكسار الميليشيات في معارك نهم وصرواح والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

كذّب الجيش اليمني، أمس الخميس، مزاعم ميليشيات الحوثي الانقلابية باستعادة مديرية نهم القريبة من صنعاء والسيطرة على مناطق جديدة في محافظتي مأرب والجوف خلال المواجهات التي اندلعت في 17 يناير وخلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، في بيان نشره موقع الجيش على الإنترنت، أن القوات الحكومية المدعومة جواً من التحالف العربي بقيادة السعودية «تواصل تحقيق الانتصارات ضد ميليشيا الحوثي المتمردة في عدد من الجبهات»، ساخراً مما تروج له الميليشيا «من انتصارات وهمية تضلل بها عناصرها للزج بهم في محارق الموت».

وقال العميد مجلي إن «المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في جبهات نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، أسفرت عن انكسار الميليشيا وتقدم أبطال القوات المسلحة في انتصار جديد يضاف إلى انتصاراتهم السابقة»، مؤكداً «إفشال المحاولات الحوثية ومنعها (الميليشيات) من إحداث أي اختراق».

وأوضح المتحدث العسكري أن قوات الجيش «تمكنت من استعادة عدد من المواقع التي سيطر عليها الحوثيون» مؤخراً في مديرية نهم التي تبعد 50 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت «عدداً كبيراً» من القتلى خلال المواجهات التي دارت في نهم، خاصة في منطقة حريب (جنوب شرق المديرية). ولفت إلى أن معظم قتلى الحوثيين سقطوا «بسبب الألغام التي زرعتها (الميليشيات) خلال الأعوام السابقة» في نهم، وفي غارات عنيفة للطيران العربي «الذي عمل على دك أوكار وتعزيزات الميليشيات».

وفيما يتعلق بالمعارك في جبهات محافظة الجوف (شمال شرق)، أكد العميد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من استعادة المواقع التي كانت ميليشيات الحوثي سيطرت عليها في منطقة العقبة، شمال شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، ودحرت الميليشيات التي تسللت إلى منطقة الصفراء ومدينة براقش التاريخية جنوب المحافظة «وتم تطهير تلك المناطق من الميليشيا بالكامل».

كما صدت قوات الجيش اليمني «تسللات حوثية في منطقة الجرعوب» بمديرية المتون حيث أسقطت القوات الحكومية طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيات، بحسب المتحدث العسكري الذي أكد أيضاً تكبد الحوثيين «خسائر بشرية كبيرة» قدرها بعشرات القتلى خلال «عملية استدراج ناجحة» لعناصر الميليشيات في جبهة الساقية شمال جبال يام بمديرية الغيل، واشتباكات متفرقة في مواقع قريبة.

وأشار مجلي إلى أن «قوات الجيش حققت تقدماً ملحوظاً في جبهة المصلوب واستعادت مواقع جديدة، مكبدة الميليشيا خسائر كبيرة»، لافتاً إلى أن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية في الضربات الجوية للتحالف العربي على تحركاتهم وتعزيراتهم في عدد من مناطق الصراع بمحافظة الجوف. وذكر أن الحوثيين استمروا بإطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية في مدينة الحزم ومديرية الغيل.

وفي صرواح غرب محافظة مأرب، قال الناطق باسم الجيش اليمني إن قوات الجيش «أحكمت سيطرتها على تباب ومواقع استراتيجية في جبال هيلان» المطلة على الطريق الذي يربط المحافظة بالعاصمة صنعاء، وكان خاضعاً لسيطرة ميليشيا الحوثي، مضيفاً أن القوات «تمكنت من السيطرة على منصات إطلاق صواريخ في هيلان كانت الميليشيا تستخدمها لقصف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب».

كما أفشلت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من التحالف العربي «محاولات تسلل أخرى للحوثيين» في جبهتي المخدرة والضيق شمال غرب مديرية صرواح. وبحسب المتحدث العسكري، فإن القوات اليمنية الحكومية أحرزت انتصارات ميدانية ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء (وسط)، وفي الجبهة الغربية لمدينة تعز (جنوب غرب)، محققة أيضاً تقدماً ميدانياً في المعارك بجبهة الفاخر في مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع (جنوب).

وأكد العميد مجلي أن القوات اليمنية التي تقاتل الحوثيين في قعطبة، سيطرت على معسكر «الحساحس» التي كانت تتخذه الميليشيا الحوثية معسكراً للتدريب وإدارة العمليات القتالية في شمال وغرب الضالع. واختتم ناطق الجيش اليمني بيانه بدعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «انتشال جثث قتلى الميليشيات الحوثية من المناطق والمواقع التي تدور فيها المواجهات» شرق البلاد.

من جانب آخر، قصف طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الخميس، تعزيرات ومواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريات نهم القريبة من صنعاء، ومجزر والمتون والغيل بمحافظتي مأرب والجوف شرق وشمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية متعددة، لـ«الاتحاد»، أن مقاتلات التحالف العربي قصفت، في غضون 24 ساعة ماضية، تعزيزات لميليشيات الحوثي شرق مديرية نهم، واستهدفت تحركات عسكرية للميليشيا في مديرية مجزر شمال غرب مأرب، مشيرةً إلى أن المقاتلات العربية استهدفت مساء الخميس، مواقع وتحركات عسكرية للحوثيين في منطقة الجرعوب بمديرية المتون جنوب غرب الجوف، وجبل المحزمات الواقع بين محافظتي الجوف ومأرب.

وأكد مسؤول محلي في الجوف، أن الضربات الجوية استهدفت رتلاً عسكرياً كبيراً للحوثيين في جبل المحزمات، بين مديريتي الغيل (الجوف) ومجزر (مأرب)، ما أسفر عن تدمير دبابة، وثماني عربات، ومركبات عسكرية، ومدفع رشاش عيار 23، ومصرع وإصابة المسلحين الذين كانوا على متن هذه الآليات العسكرية.

حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب

سجلت السلطات الصحية في محافظة إب حالة وفاة جديدة بوباء إنفلونزا الخنازير المعروف بـ «H1 N1» لترتفع عدد حالات الوفاة المسجلة إلى نحو 50 حالة في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر طبية بأن الأيام الماضية شهدت تسجيل عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء في عدد من مستشفيات مدينة إب، حيث توفي أحد المصابين في ظل انتشار الوباء بشكل لافت في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن سيطرة ميليشيات الحوثي على القطاع الصحي والمحافظة ساهم بشكل كبير في تدهور الخدمات الطبية، في ظل مصادرة شحنات أدوية المقدمة من منظمات دولية بيعها في السوق السوداء بهدف منع جهود مكافحة المرض.

ويواصل فيروس إنفلونزا الخنازير حصد أرواح اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في التدمير الممنهج الذي تمارسه الميليشيات للقطاع الصحي، عقب انقلابها وسيطرتها على السلطة، حيث بلغت عدد الحالات المشتبه بإصابتها نحو 1038 حالة إصابة، في وقت بلغت حالات الوفيات نحو 346 شخصاً.