الجيش الإسرائيلي يعلن التأهب في الضفة وغزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، تحسباً لاندلاع تظاهرات ومواجهات، اليوم بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على خطة السلام الأميركية.

وعقد وزير الجيش اجتماعاً مع القادة الأمنيين، وقرر تعزيز القوات بالضفة وعلى حدود غزة، استعداداً لردة فعل الفلسطينيين على الخطة.

وأكدت مصادر أمنية «إسرائيلية»، أن القيادة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات قاسية ضد الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصاً بالضفة.

وأعطت وزارة جيش الاحتلال تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعداداً لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود مع قطاع غزة غداة إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال الجيش في بيان «بعد تقييم الوضع، تقرر تعزيز جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة بقوات قتالية إضافية».

ولم يرد في بيان الجيش عدد القوات التي ينوي نشرها، لكنه أعلن الثلاثاء عن تعزيز قواته من المشاة في غور الأردن.

إلى ذلك، أصيب العشرات من الفلسطينيين خلال الاحتجاجات التي تواصلت في الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، رفضاً لخطة السلام ومساعي ضم الأغوار الشمالية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال هاجموا بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الشبان الذين خرجوا تنديداً بالخطة في مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من منازل المواطنين في المخيم، عقب مطاردة الشبان في محاولة لاعتقالهم.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.

في السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 33 فلسطينياً من الضفة، غالبيتهم من القدس. وأوضح نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال جرت خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في عدة محافظات منها القدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، والخليل، وطولكرم.

إلى ذلك أصيب عشرات العمال، بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال «الإسرائيلي» الغاز المسيل للدموع صوبهم غرب بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة المحتلة. وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بالقرب من حاجز «بيت إيل» العسكري شمال مدينة البيرة.

غارات إسرائيلية على القطاع

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، عدة أهداف متفرقة من قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، بعدد من الصواريخ، وقصفت موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعاً عسكرياً لحركة «حماس»، وأرضاً زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة، ما خلف أضراراً مادية دون إصابات.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وفي وقت لاحق، أمس، شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 8 غارات على مطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشوهدت سحب من الدخان تتصاعد من المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما استهدف جيش الاحتلال مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية في منطقة كرم أبو معمر وبلدة الشوكة. وكان جيش الاحتلال تحدث عن قيام قناص فلسطيني باستهداف برج مراقبة إسرائيلي.