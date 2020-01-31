«الوطني الفلسطيني»: لا سلام دون القدس وعودة اللاجئين

جمال إبراهيم (عمّان) قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، خلال اجتماع طارئ للمجلس أمس، في عمّان إنه «لا سلام دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وإنهاء الاستيطان».

وطالب الزعنون الحكومات والبرلمانات العربية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي منعت التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: «نحن في مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني».

وأوضح أن «طريق السلام الذي بشر به ترامب ونتنياهو ما هو إلا وصفة للحرب وإشعال المزيد من النيران في المنطقة، فلا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيها، ولا سلام دون عودة اللاجئين إلى ديارهم، ولا سلام دون إنهاء الاستيطان».

وتابع: «لن يتحقق السلام إلا وفقاً للمرجعيات الدولية وليس وفقاً لخطة ترامب- نتنياهو الخارجة على القانون الدولي وتلك المرجعيات».

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