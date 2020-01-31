الجزائر تعتقل رجلاً خطط لتنفيذ عملية انتحارية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إن الجيش اعتقل رجلاً كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إلقاء القبض على الرجل تم في بلدية «بئر توتة» في العاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية «باستعمال حزام ناسف».

كما أعلنت الوزارة تفكيك خلية إرهابية تضم 17 عنصراً ينشطون في ولايات عدة.

وأوضحت أن بعض عناصر هذه الخلية الإرهابية لهم سوابق في قضايا إرهابية، وأنه تم التحفظ على مسدس آلي خلال العملية التي نفذها عناصر الجيش الجزائري.

وتم تقديم الموقوفين أمام القضاء، وأودع 13 عنصراً من هذه الخلية تحت الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن البقية.

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