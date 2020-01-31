كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الرئيس التونسي: "خطة ترامب للسلام" خيانة عظمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، بأن ما يسمى صفقة القرن تعتبر "مظلمة القرن وخيانة عظمى وليست تطبيعًا".

وأضاف الرئيس التونسي، في حوار أجراه مع التلفزيون الرسمي: إن "هذه الصفقة تأكد ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي بل أكثر من الهزيمة ذاتها، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا مخاتلا وعميلا".