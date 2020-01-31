كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الاتحاد الإفريقي: الجزائر تعرض استضافة مؤتمر للمصالحة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة "بإيجاد حلول" للنزاع الذي يشهده هذا البلد، مساء اليوم الخميس، أن الجزائر عرضت استضافة "مؤتمر للمصالحة الوطنية" بين أطراف النزاع في ليبيا.

وذكر وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو: أن "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية"، وذلك خلال تلاوته بيانًا ختاميًا إثر اجتماع عقدته اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية في برازافيل.

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وأورد البيان أن "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر بهدف تحقيق تقارب بين مختلف وجهات النظر، ودعم العودة إلى المفاوضات، انسجامًا مع قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة حول المصالحة في ليبيا، وأعلنت اللجنة تأييدها الحوار السياسي الليبي، مذكرة بضرورة إجراء حوار جامع يضم كل الأطراف الليبيين بهدف وقف النزاع والسعي إلى حل ليبي للأزمة".

وكانت الجزائر، قد استضافت اجتماعاً الأسبوع الماضي، لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا؛ لمناقشة الصراع في هذا البلد.

وتدعم تركيا، بالمرتزقة والأسلحة، حكومة طرابلس التابعة لفايز السراج بينما يسعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، منذ شهر أبريل الماضي، إلى السيطرة على طرابلس من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.