كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في تعليق رحلات الخطوط الملكية المغربية إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، مساء اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى الصين مؤقتًا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران المغربية: إن "تعليق الرحلات يرجع إلى الانخفاض الحاد في الطلب على الرحلات الجوية بين الدار البيضاء وبكين"، حسبما نقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء".

كما نقلت الوكالة عن مصدر لها، قوله: إنه "سيتم إبلاغ العملاء بطريقة شخصية من خلال المعلومات المتوفرة في ملفات الحجز الخاصة بهم، مثل الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني، وسيتم تقديم تواريخ سفر جديدة للعملاء بدون أي تكلفة إضافية".

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وكانت الشركة المغربية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى ولاية ووهان، التي انتشر منها الفيروس، حتى إشعار آخر.