كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبقاء الآلاف على متن سفينة سياحية إيطالية للإصابة "بالكورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم شركة الرحلات البحرية، إن آلاف الأشخاص منعوا من مغادرة سفينة سياحية في إيطاليا اليوم الخميس، بينما أجريت اختبارات لفيروس كورونا الجديد على راكب من ماكاو، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال عمدة مدينة تشيفيتافيكيا، إنه طلب من السلطات منع المسافرين من النزول إلى أن يتم التأكد من عدم وجود حالات إصابة.

وقال متحدث باسم الشركة، ان نحو ستة الاف شخص كانوا على متن السفينة كوستا سميرالدا التابعة لشركة كوستا كروسير.

كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا استقلت السفينة في 25 يناير في ميناء سافونا بحمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وقالت كوستا كروسير في بيان، إنها وضعت هي وشريكها في وحدة عزل على السفينة.

وقال العمدة إرنيستو تيديسكو، إنه طلب من السلطات عدم السماح بإنزال السفينة إلى أن نتأكد من عدم وجود خطر.

وكانت السفينة قد زارت مرسيليا في فرنسا وموانئ برشلونة وبالما دي مايوركا الإسبانية هذا الأسبوع قبل أن ترسو اليوم الخميس في تشيفيتافيكيا، شمال روما.

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كما تم أخذ عينات من معهد سبالانزاني في روما، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات، حيث قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة، إنهم يأملون في الإعلان عن نتائج الاختبارات في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقال أدريانو بافان والد راكب على متن الطائرة مع طفلين لرويترز، إنه لا يوجد توتر، وكل شيء يعمل، كما كان ينبغي أن يكون بمقدورهم مغادرة السفينة لكنهم لا يستطيعون ذلك.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، لكنه لم يوضح.

كما رست سفينة كروز إيطالية من كوستا كروسير في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي بعد ورود تقارير عن راكبين مصابين بحالات فيروس كورونا على متنها، في تشيفيتافيكيا، إيطاليا، 30 يناير 2020.

وبدأت الدول في عزل مئات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية المغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 170 شخصًا.

