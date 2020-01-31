تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة طنجة المدينة، اليوم الخميس، بناء على معلومات منشورة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من توقيف شخص يشتبه تورطه في عمليات نصب واحتيال على مواطنين.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المصالح الأمنية قامت بإعداد كمين محكم للمشتبه فيه، إذ تم توقيفه، وإحالته إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.
وأضافت المعطيات ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه فيه أظهرت أنه موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب و الاحتيال و إعطاء شيك بدون مؤونة الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول المنسوب اليه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة..منشور”فايسبوك” يتسبب في توقيف شخص يشتبه تورطه في عمليات نصب واحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.