طنجة..منشور”فايسبوك” يتسبب في توقيف شخص يشتبه تورطه في عمليات نصب واحتيال

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة طنجة المدينة، اليوم الخميس، بناء على معلومات منشورة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من توقيف شخص يشتبه تورطه في عمليات نصب واحتيال على مواطنين.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المصالح الأمنية قامت بإعداد كمين محكم للمشتبه فيه، إذ تم توقيفه، وإحالته إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

وأضافت المعطيات ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه فيه أظهرت أنه موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب و الاحتيال و إعطاء شيك بدون مؤونة الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول المنسوب اليه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .