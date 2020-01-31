“كان” العيون.. “أسود” الفوتصال يسحقون غينيا الاستوائية بثمانية ويتأهلون للمربع الذهبي

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لنصف نهائي كأس إفريقيا التي تجرى أطوارها بمدينة العيون إلى غاية 7 فبراير 2020، بعد فوزه بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته مساء اليوم بمنتخب غينيا الإستوائية.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت بقاعة الحزام بمدينة العيون، كل من ومحمد أشرف سعود في مناسبتين و محمد جواد وسفيان المسرار وسعد كنية و سفيان بوريط و إدريس الرايس فاني وحمزة بويوزان.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني كان قد فاز في مباراته الأولى على ليبيا بثلاثية، كما حسم نقاط المباراة الأخيرة أمام جزر الموريس، بسبب انسحاب الأخير من المنافسة.