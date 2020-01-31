شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم «الأمم المتحدة للحضارات» بمليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس بمقر الأمم المتحدة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

جاء ذلك خلال لقاءه الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، إذ نقل السفير المعلمي في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وأكد تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد في وتيرة العنف، ونشر خطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ونشر الأفكار الطائفية.

من جانبه، أثنى الممثل السامي، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في نشر رسالة السلام والمحبة ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة اليوم من نهضة اجتماعية كبيرة تعكس الإسلام الوسطي وما يمثله من سماحة واعتدال واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة لتحالف الحضارات، جزء من ٣ مليون دولار تعهدت المملكة بتقديمها دعما لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار الثلاث سنوات القادمة.