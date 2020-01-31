شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو «سوق ووهان» المزيف.. الحقيقة الكاملة لـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

امتد ذعر فيروس كورونا الجديد، من الصين ليجتاح أغلب دول العالم، التى بدأت في اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لمواجهة الفيروس القاتل، خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العامة.

الخوف الشديد الذى انتاب أغلب سكان الكرة الأرضية، جعل أغلبهم يبحثون عن مصادر الفيروس، واستسلموا لبعض المعلومات والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل تناقلوها على أساس أنها معلومات صحيحة.

الفيديو الأكثر تداولاً جاء تحت عنوان، «هذا سوق ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين»، بل ربط بعض الناس بين انتشار الفيروس من مدينة ووهان إلى مناطق أخرى من الصين والعالم، ببيع الحيوانات البرية في الأسواق التي قالوا إنها بمثابة الحاضنة للأمراض.

بالبحث والتحري، أثبتت بعض الوكالات العالمية، عدم صحة الفيديو المتداول، مؤكدة أنه سوق يقع في إندونيسيا وليس مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أنه يسمي سوق «لانغوان Pasar Langowan».

واتضح أن الفيديو سبق نشر قبل أشهر، ويظهر ازدحامًا شديدًا على الحيوانات المعروضة منها جرذان وأفاعي وكلاب ووطاويط، مشوية أو مذبوحة.

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وبدأ أغلب رواد مواقع التواصل تصديق الأمر متناقلين الفيديو معلقين عليه: "سوق ووهان في الصين، يأكلون كل شيء.. يا من تسأل عن سبب فيروس كورونا، إليك مشاهد من سوق الغذاء في ووهان الصينية".

وحتى الآن لم يتوصل الخبراء إلى أصل الوباء، إلا أن السلطات الصحية الصينية تعتبر أن الحيوانات البرية التي تباع بطريقة غير قانونية في ووهان بوسط الصين، هي المسؤولة.

وذكر بيتر دازاك، رئيس منظمة "إيكوهيلث ألاينس" غير الحكومية المتخصصة بالوقاية من الأمراض المعدية، أن "الاتجار في لحوم هذه الحيوانات، مع القضاء أيضا على مواطنها الطبيعية، يدفع إلى حصول احتكاك أكبر بين البشر والفيروسات التي تحملها هذه الحيوانات. ويمكن أن تنتشر بسرعة في العالم الموصول بشكل واسع"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها: "استهلاك لحوم هذه الحيوانات ليس بالضرورة خطرا بذاته، لأن غالبية الفيروسات تضمحل بعد قتل الحيوان الحامل للفيروس. لكن العناصر المرضية يمكن أن تنتقل إلى البشر خلال القبض على الحيوان ونقله وذبحه، خصوصا في ظل ظروف النظافة السيئة، وفي غياب تجهيزات الحماية".