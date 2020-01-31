سهيل الناطور: الدول المضيفة للفلسطينيين لن تقبل بالتوطين أبدا

أكّد عضو اللجنة المركزيّة في ​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​ سهيل الناطور أنّ "​صفقة القرن​ لا يمكن أن تنجح"، معتبرًا أنّه "كلما زاد الاعتراض والمعارضة على هذا المشروع كلما فشل بسرعة أكبر مما هو متوقع".

وشدد الناطور في حديث تلفزيوني على أن "الشعوب العربية معنا ولا يمكن لشعب عربي أن يتخلى عن ​القدس​"، جازما أن "الدول المضيفة للفلسطينيين لن تقبل ب​التوطين​ أبدا وكل الكلام الكاذب لم يعد ينطلي على شعبنا الفلسطيني".