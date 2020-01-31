أكّد عضو اللجنة المركزيّة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور أنّ "صفقة القرن لا يمكن أن تنجح"، معتبرًا أنّه "كلما زاد الاعتراض والمعارضة على هذا المشروع كلما فشل بسرعة أكبر مما هو متوقع".
وشدد الناطور في حديث تلفزيوني على أن "الشعوب العربية معنا ولا يمكن لشعب عربي أن يتخلى عن القدس"، جازما أن "الدول المضيفة للفلسطينيين لن تقبل بالتوطين أبدا وكل الكلام الكاذب لم يعد ينطلي على شعبنا الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر سهيل الناطور: الدول المضيفة للفلسطينيين لن تقبل بالتوطين أبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.