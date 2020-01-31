اليوسف: وفد من السلطة الفلسطينية يزور خلال أيام غزة تمهيدا لزيارة عباس

أعلن عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير ال​فلسطين​ية ​صلاح اليوسف​ أن "خلال أيام سيزور وفد من ​السلطة الفلسطينية​ ​قطاع غزة​ تمهيدًا لزيارة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ الى القطاع"، معتبرا أن "​صفقة القرن​ وحّدت ​الشعب الفلسطيني​، فقيادة قيادة "حماس" وكل الفصائل أعلني رسما تبني مواقف عباس، وهو منذ اليوم الذي تسلم السلطة ضغوطات هائلة تنصب عليه بسبب تمسكه بالثوابت".

ولفت يوسف في حديث تلفزيوني الى أن "هناك ارتياحًا في ​المخيمات​ للاجماع الفلسطيني"، مشيرا الى أن "أمل وحلم كل فلسطيني هو العودة الى أرض فلسطين أرض الآباء والأجداد ولا نرضى بغير ذلك".