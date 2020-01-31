كونتي: تسجيل أول حالتين بفايروس كورونا في ايطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تسجيل البلاد أول حالتين إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح كونتي أنه "تم تأكيد إصابة حالتان بفيروس كورونا في إيطاليا، وهما أول حالتين في البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ،".
وفي مؤتمر صحفي له، لفت الى أنه "تأكد لدينا إصابة حالتان مصابتان بفيروس كورونا في ايطاليا"، موضحا أن "سائحان قادمان من الصين كانا يحملان الفيروس".
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