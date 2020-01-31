كونتي: تسجيل أول حالتين بفايروس كورونا في ايطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ عن تسجيل البلاد أول حالتين إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد.

وأوضح كونتي أنه "تم تأكيد إصابة حالتان بفيروس كورونا في ​إيطاليا​، وهما أول حالتين في البلاد منذ إعلان ​حالة الطوارئ​،".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، لفت الى أنه "تأكد لدينا إصابة حالتان مصابتان بفيروس كورونا في ​ايطاليا​"، موضحا أن "سائحان قادمان من ​الصين​ كانا يحملان الفيروس".