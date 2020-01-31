رويترز: فرنسا تعلن بدء مهمة بحرية أوروبية بهرمز لضمان حرية الملاحة بالخليج

أفادت وكالة "رويترز" أن "السلطات الفرنسية أعلنت بدء مهمة بحرية أوروبية ب​مضيق هرمز​ لضمان حرية الملاحة ب​الخليج​ وتعزيز خفض التصعيد مع ​إيران​".

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