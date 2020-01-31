الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "إطلاق 3 ​صواريخ​ نحو المستوطنات المحيطة ب​قطاع غزة​". وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ​صاروخ​ا سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة ​سديروت​، مشيرة الى وجود تقارير عن إصابة حرجة جراء سقوط صاروخ في منطقة سديروت المحاذية ​لقطاع غزة​.

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