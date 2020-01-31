شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى يطالب بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير، محافظة البحيرة، ومعاناة المواطنين بسبب ذلك، وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات المتوقفة، خاصة أن بعضها بدأ العمل فيه منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ما يؤكد معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة في واحد من أبرز وأهم القطاعات الخدمية.

وطالب عضو النواب بمحافظة البحيرة، بحصر كل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية بالقرى والمدن، وبحث أسباب التوقف، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، ووضع خطة عاجلة حول الانتهاء منها تباعًا، وفقًا للمناطق الأشد احتياجًا، على أن يراعى فى التنفيذ القرى المحرومة الأمر الذي ينعكس على زيادة انتشار الأمراض والأوبئة بها.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الصرف الصحى، مؤكدًا أن الصرف لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم وكل القطاعات التى تحظى باهتمام ويتم زيادة الاعتمادات المالية لها فى مشروع الموازنة العامة، خاصة أن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف ينعكس على الصحة العامة للمواطنين، وحال الانتهاء من المشروعات المتوقفة وتوصيل الصرف سيوفر ملايين الجنيهات التي يتم إنفاقها على علاج الأمراض التي تصيب البعض جراء عدم وجود هذه الخدمة أو مشاكل مياه الشرب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الصرف الصحي شهد اهتمامًا خلال السنوات السابقة، ولكن مطلوب المزيد من الجهد للانتهاء من كل المشروعات المتوقفة، على أن يتم تحديد الأولويات، وعدم البدء قبل الانتهاء من المتوقف منذ سنوات.

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