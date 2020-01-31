شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: إتمام قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل نهاية دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي، وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

وأشار أبو شقة إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق استقرار سياسى وديمقراطية حقيقية.

قال رئيس حزب الوفد،إنه ليس هناك مشكلة في كثرة عدد الأحزاب السياسية المتواجدة حاليًا، وإنما لا بد أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء لتجري المنافسة الحزبية بينهم لتفعيل المادة 5 من الدستور، مؤكدًا أن حزب الوفد بخبرته السياسية يمكنه تحقيق المعادلة السياسية والتنافس الحزبي الحقيقي الذي تتحقق معه الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.

وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد لا يمكن ألا يستعد للانتخابات لأن من مقومات الحزب السياسي أن يكون جاهزًا في أي وقت للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد لديه تنظيم قوي للمرأة يتمثل في اتحاد المرأة الوفدية على مستوى القطب، ولجنة للمرأة في كل محافظة، فضلا عن اللجان النوعية التي أنشأت على غرار لجان مجلس النواب ومنها لجنة للمرأة.

وقال أبو شقة إنه لن يرضى بأقل من 30 في المائة من إجمالي مقاعد البرلمانية بما يتناسب مع تاريخ الوفد، وإنه يأمل في الحصول على أعلى من النسبة المقررة دستوريًا للمرأة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ، مؤكدا أن حزب الوفد هو العمود الرئيسي في الخيمة التي لن تقوم سوى بوجوده.

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وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية.

وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.

وأشار أبو شقة إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة ما يؤكد أننا نعيش فى مناخ ديمقراطى وإنشاء دولة عصرية حديثة.

وحضر اللقاء كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.