رفضا لصفقة القرن.. هيئات وأحزاب سياسية تشارك تحتج أمام القنصلية الأمريكية بالبيضاء

خرج عدد من البيضاويين في وقفة احتجاجية رمزية، مساء اليوم الخميس، أمام القنصلية الامريكية، في العاصمة الإقتصادية، رافضين لخطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلسطين، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية هيئات سياسية من العدل و الإحسان، والتوحيد والإصلاح، إضافة إلى أحزاب يسارية مثل النهج الديمقراطي، فضلا عن هيئات داعمة للقضية الفلسطينية، على رأسها، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

ورفع المشاركون لافتات رافضة لما يسمى ب”صفقة القرن”، إضافة إلى ترديدهم شعارات تندد بالموقف العربي والدولي اتجاه خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي.

ويبدو أن المحتجين لن يكتفو بهذه الوقفة الرمزية، بل أعلن عزيز هناوي، عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن المرصد المذكور سيعلن السبت المقبل، عن أشكال احتجاجية شعبية ووطنية، لتنديد ب”صفقة القرن”، بحسب ما صرح به ل”اليوم 24″.

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وبدوره، عبر المصطفى براهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، في تصريح ل”اليوم 24″، عن إدانته ل”صفقة القرن”، مستنكرا الموقف العربي اتجاهها.

وأشاد براهمة بموقف الفصائل الفلسيطينية التي أعلنت عن موقفها الموحد والرافض لصفقة القرن.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية المغربية، أكدت أن المملكة تقدر جهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأمل في إطلاق دينامية بناءة للسلام.

وقالت الوزارة، في بلاغ يعد أول موقف للرباط حيال ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي، إن المملكة تابعت باهتمام عرض رؤية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، مضيفة “بأنه وبالنظر إلى أهمية هذه الرؤية ونطاقها، سوف يدرس المغرب تفاصيلها بعناية فائقة”.

وقد اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تضمنت إبقاء مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لدولة الاحتلال، حيث رحبت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر بـ”الصفقة”، فيما أدانتها الفصائل الفلسطينية.