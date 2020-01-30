هل يخرج وهبي سالما من تصريحاته حول الملكية؟ مسؤول في “البام”: ليست هناك أي مشكلة !

بالرغم من أن تصريحاته استعملت بشدة من لدن مناوئيه لإضعاف فرصه في السباق نحو منصب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن عبد اللطيف وهبي يشعر بالاطمئنان من أن المؤسسات المهنية بتلك التصريحات “لم تأخذ بالتأويلات المغرضة” لخصومه حول تعريفه الملكية وإمارة المؤمنين كإسلام سياسي. ويرى قادة “تيار “المستقبل” الذين يساندون في معظمهم ترشيحه، بأن المحاولات التي رمت إلى إضعاف حظوظ وهبي “قد جرى إخمادها في الحين”، بعدما تلقت “ردا إيجابيا” من مؤسسات في البلاد بخصوص تلك التصريحات.

وسعى حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، إلى استثمار تلك التصريحات في الصراع الدائر بينه وبين تيار “المستقبل”، لاسيما أن وهبي كان يعد شخصية محورية في هذا التيار. ولقد أصدر بيانا باسم الأمانة العامة للحزب، يدين فيه التصريحات. مصدر مقرب من بنشماش، قال إنه “كان مجبرا على إصدار ذلك البيان، كي لا يزر الحزب وازرة وزر أخرى”، في تمليح منه إلى احتمال تعرض الحزب لتقريع رسمي من مؤسسات عليا في البلاد. لكن كما يوضح المصدر نفسه، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب، فإن مؤسسات الحزب بمن فيهم الأمين العام، “لم تتلق أي توجيه أو تقريع بخصوص تلك التصريحات.. بل كان اجتهادا شخصيا من الأمين العام بغرض التقليل من أي مخاطر محتملة على الحزب بسبب تلك التصريحات”.

وعلى ما يظهر، فقد كانت تلك المخاوف “مبالغ فيها”، و”أريد فقط أن تُستعمل مؤسسة الأمانة العامة للحزب في تنافس انتخابي داخلي”، وفقا لعبارة عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر. ثم يردف قائلا: “من الواضح أن تلك التصريحات موجهة للاستهلاك الداخلي، وكان يجب التصرف نحوها وفقا لمنطق التصريحات الصادرة في فترة الحملات الانتخابية، وليس باعتبارها تصريحات مؤسساتية تصدر في الزمن الطبيعي عن الحزب أو أعضائه”.

قيادي في تيار “المستقبل” قال لـ”اليوم 24″، إن مسؤولين كبار في الدولة “لم يروا أي سوء في تصريحات وهبي”. وقد التقى بعض القادة بهؤلاء المسؤولين في اليومين الماضيين، و”لم يظهر وجود انزعاج”.

ويفسر تلقي هذا الاطمئنان، قول سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع المقرر عقده في 7 فبراير المقبل، اليوم الخميس، ردا على بيان بنشماش، بأن “تصريحات وهبي لا تعني الأمانة العامة”، وإن كان لدى المؤسسات المعنية بتصريحاته ملاحظات ما، فإنها هي من ستجيبه”. كودار أضاف بأن “بيان بنشماش مرفوض”.