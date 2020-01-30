إعفاء بوعيدة «رسميا»

شهورا طويلة بعد انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون، وسقوطها بالتالي في حالة تنافٍ مع صفتها السابقة كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري، صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعلان مقتضب لا يحمل صفة ظهير أو قانون أو مرسوم أو قرار، يشير إلى أن بوعيدة أعفيت من منصبها الحكومي بموجب الظهير الملكي الصادر في فاتح أكتوبر الماضي، والذي هم التعديل الحكومي الواسع الذي شهدته حكومة العثماني.

ويقول الإعلان إن امباركة بوعيدة أعفيت من منصب كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالصيد البحري، منذ يوم 12 يوليوز، تاريخ توليها رسميا منصب رئاسة جهة كلميم واد نون، إثر انتخابها يوم 5 يوليوز.