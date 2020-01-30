شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «كورونا» حالة طوارئ دولية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في نحو 18 دولة.

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