خارطة طريق جديدة لمباريات الشرطة في دوري ابطال آسيا

وقال رياض في بيان إنه "اعلنا في وقت سابق عن ان نية الوزارة واضحة بخصوص دعم ومساندة اي نادي يمثل الكرة العراقية بكل الامكانيات لتشريف سمعة الوطن على الصعيد الاسيوي وهذا ما تم الاستعداد له مبكرا مع ابناء القيثارة".واضاف: "استشفينا خلال اليومين الماضيين ان هناك مؤشرات من اندية المجموعة تروم من خلالها التقدم بطلب للاتحاد القاري من اجل اللعب خارج العراق الامر الذي جعلنا نجتمع بادارة نادي الشرطة لدراسة كل الجوانب التي من شأنها تفادي حدوث امر مماثل".

وبين: "خلصنا وبعد موافقة الادارة الى خارطة طريق مفادها وضع ملعب فرانسو حريري كملعب بديل لكربلاء في حال تم مفاتحة الاندية باستبدال الملعب وعدم اللعب في العراق مستندين في ذلك على الوضع الامني".



واختتم حديثه قائلاً: "الحفاظ على الخطوة الايجابية بخوض الشرطة مبارياته الاسيوية يجب المحافظة عليها كي تكون بوابة لمخاطبة الاتحاد الدولي والاسيوي لعودة خوض منتخبنا الوطني وباقي المنتخبات استحقاقاتهم الدولية والاسيوية والعربية في العراق بغض النظر عن المحافظة ولكن الاهم ان تجري المباريات داخل العراق".

من جانبها، اكدت إدارة نادي الشرطة انه "بسبب ورود مؤشرات حول اعتراض بعض الأندية المشاركة ضمن مجموعتنا في دوري ابطال آسيا للعب في كربلاء ولغرض استباق الامور التي قد تؤدي الى نقل مبارياتنا خارج العراق وحرمان نادينا من اللعب على ارضنا".

واضافت "كإدارة سنبعث كتاب الى الاتحاد الاسيوي لاضافة ملعب اربيل كملعب بديل الى ملعب كربلاء في حالة رفض اللعب على ملعب كربلاء وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية من وزارة شباب و اتحاد الكرة للحفاظ على مكتسبات رفع الحظر عن الملاعب العراقية".