الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية بعد تفشي 'فيروس كورونا'

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقال لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.
ومع ذلك، أكد المدير العام للمنظمة، أنها لا توصي بالحد من حركة التجارة أو السفر، مؤكدًا أن الصين تظهر تستجيب بقوة لانتشار الفيروس، وربما تضع معيارًا جديدًا يتعلق مع مثل هذه الحالات الحرجة.
وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان وسط البلاد، قبل انتقاله إلى أماكن أخرى من العالم
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