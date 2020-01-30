برشلونة يدهس ليغانيس ويعبر الى ربع نهائي كأس الملك

والتقى الفريقان على ملعب "كامب نو"، بمنافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

في البداية تقدم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول للمباراة من تسديدة بعد تمريرة من نيلسون سيميدو.

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ثم أحرز كليمنت لينجليه هدفًا ثانيًا للبارسا في الدقيقة 27، وجاء الهدف بعدما لعب ليونيل ميسي ركنية من الجهة اليمنى ثم سدد الفرنسي بالرأس.

وجاء هدف البلوجرانا الثالث عن طريق ليونيل ميسي، وسجل ليو هدفًا رائعًا بعد تمريرة من دي يونج، وراوغ الأرجنتيني لاعبي ليجانيس ثم سدد بطريقة ذكية لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 78 لعب أنسو فاتي الكرة التي وصلت لليونيل ميسي، وسدد الأرجنتيني لكن ارتدت من الحارس، ثم وصلت الكرة لآرثر الذي سدد لتسكن شباك حارس ليجانيس في الدقيقة 78.



في الدقيقة 89 عاد ميسي وسجل مجددًا الهدف الثاني له والخامس للبارسا من تسديدة رائعة بعد تمريرة من راكيتيتش.

انتهت المباراة بفوز برشلونة بخماسية دون رد ليتأهل لدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.