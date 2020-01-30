ما ان ازدادت سخونة المشهد الامني في قرى ابي كرمة وتفاقمت عمليات القتل فيها سواء بالاسلحة القناصة تارة اوالعبوات الناسفة تارة أخرى حتى اضطرت غالبية العوائل الى مغادرة منازلها وبساتينها التي كانت عامرة بما لذ وطاب والنزوح الى مناطق امنة يسكنون فيها بمنازل بائسة كبؤس حياتهم المعيشية. اهالي قرى ابي كرمة الواقعة الى الشمال الشرقي من مركز محافظة ديالى يعانون من قساوة الاجواء وضنك العيش بعد فقدانهم لمصادر الرزق وقد ناشدو القيادات الامنية لتطهير مناطقهم وتجريف البساتين المحيطة بها لانها تساعد على اختفاء المسلحين

اكثر من الف وخمسمئة عائلة تم تهجيرها من قرى الوقف غالبيتها من ابي كرمة بحسب الحكومة المحلية في القضاء التي لم تخفي خشيتها من سخونة الاوضاع وانتشار القناصة التي تمنع عودة النازحين.

اكثر من الف وخمسمئة عائلة تم تهجيرها بسبب داعش والعبوات والقناصة ونحن نأمل بتنفيذ خطة امنية قريبة من اجل اعادة النازحين.

يشعرون بالوجع كثيرا كلما يستذكرون مناطق سكناهم فعمليات العنف اجبرتهم على التخلي عن منازلهم ومصادر رزقهم ولا خيار لديهم للمحافظة على حياة عوائلهم الا بالرحيل.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اكثر من ١٥٠٠ عائلة تنزح من قرى الوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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