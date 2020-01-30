'داعش' يختطف سبعة اشخاص في ديالى

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "عناصر بتنظيم داعش قام بنصب سيطرة وهمية على طريق الرابط بين ناحيتي قره تبه وجبارة في ديالى".

واضاف ان "التنظيم اقدم على سبعة اشخاص، واقتادوهم الى جهة مجهولة".

