تفكيك خلية إرهابية من 17 شخصا بالجزائر

تمكن الجيش الجزائري من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 إرهابيا في مناطق مختلفة من البلاد.

وكشف بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الخميس، أن قوات الجيش "تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصراً من عدة ولايات" دون أن يوضح البيان تلك المحافظات أو يكشف عن هويات الإرهابيين الموقوفين.

وأمر القضاء الجزائري بسجن 10 من الإرهابيين الموقوفين، ووضع 3 آخرين تحت الرقابة، بينما "أفرج عن 4 آخرين" دون أي توضيح عن أسباب الإفراج أو طبيعة الجرائم التي ارتكبوها.

ومن جانب آخر، سلم إرهابي نفسه للسلطات الجزائرية في محافظة تمنراست الواقعة على الحدود مع دولة مالي، حيث كان ينشط في منطقة الساحل.

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وكشف بيان آخر من وزارة الدفاع هوية الإرهابي الذي سلم نفسه، ويتعلق الأمر بالمدعو "منصوري الطيب" المكنى "طارق".

وأكدت وزارة الدفاع أن "هذه النتائج جاءت لتؤكد فاعلية المقاربة التي يعتمدها الجيش الوطني في القضاء على ظاهرة الإرهاب".

وفي يوم واحد، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية 3 بيانات مرتبطة بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب، وعن توقيف إرهابي هارب منذ العام الماضي، بعد اكتشاف مخطط يستهدف المظاهرات المطالبة بالتغيير .

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه تم القبض على الإرهابي الملقب بـ"ر.بشير" بمنطقة "بئر توتة" في الجزائر العاصمة.

وأوضح البيان أن الإرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستخدام حزام ناسف".

وأوقف الجيش الجزائري يوليو/تموز الماضي 5 إرهابيين بمحافظة باتنة (شرق الجزائر) كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من البلاد، باستعمال "عبوات متفجرة".