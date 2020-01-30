شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون: واشنطن تسعى لنشر صواريخ "باتريوت" فى العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ "باتريوت" فى العراق، بعد القصف الإيرانى على قواعد أمريكية هناك هذا الشهر.



وقال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات "باتريوت" فى البلاد لحماية المواقع التى يستخدمها الجيش الأمريكى هناك، من الهجمات المحتملة.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس.

وكان الحرس الثورى الإيرانى قد قصف قاعدتى "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" فى أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.