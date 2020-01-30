شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية بعد تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة الطوارئ العامة استجابة لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقال لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.



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