واشنطن تسجل الإصابة الـ 6 بـ"كورونا" وأول حالة انتقال للفيروس من شخص لآخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر.



صرح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للوزارة، أن أحد سكان شيكاغو، في ولاية إلينوي، انتقل له الفيروس عبر امرأة يسكن معها في نفس المنزل. وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

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وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.ا، التابع للوزارة، أن أحد سكان شيكاغو، في ولاية إلينوي، انتقل له الفيروس عبر امرأة يسكن معها في نفس المنزل.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.