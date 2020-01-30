شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يكشف حمولة سفينة تركية أنزلتها الميليشيات في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، رصد القيادة العامة حمولة السفينة التركية التي قامت ميليشيات حكومة الوفاق بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020.



وأضاف "المسماري"، في بيان مصحوب بصور حمولة السفينة، ونشر على الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا ما أكدت عليه القيادة العامة في أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

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