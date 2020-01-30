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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب«كورونا»الخطوط المغربية تعلق رحلاتها للصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، بتعلق جميع رحلاتها إلى الصين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، أن جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواءً كانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا الجديد، يخضعون للمراقبة الطبية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتم "حفاظًا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا، وأنه وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، لم تسجل أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا".
وتوفى 170 شخصا حتى الآن جراء المرض في الصين، فيما تنتشر العدوى إلى مختلف أنحاء العالم.
ووصل العدد الإجمالي للحالات لأكثر من 8100 حالة عالميا، متجاوزا عدد حالات العدوى بوباء سارس الذي ظهر قبل 17 عاما.
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