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ماكرون: إردوغان لا يلتزم بكلمته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس اتهم الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان بأنه لا يلتزم بكلمته، وأكد أنه قام بإرسال سفن تركية تحمل مرتزقة سوريين إلى ليبيا. واستطرد «لقد رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية، وهذا انتهاك صريح لما وعد به الرئيس إردوغان في مؤتمر برلين». يشار إلى أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا أصدر في اختتام أعماله في التاسع عشر من الشهر الحالي إعلانا أعرب فيه المشاركون عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات، وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.



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